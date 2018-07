La música del Portamérica en Onda Cero Vigo a lo largo del día de hoy.

Comienza uno de los festivales más esperados de las Rías Baixas. Portamérica abre sus puertas el 16 de julio, tres días de música intensa hasta el sábado 18. Tal como lo definen en la página oficial del festival: “Este proyecto parte de la música como elemento de conexión entre culturas y combina tres elementos únicos, como son creación, participación y emprendimiento: Un cartel de artistas Iberoamericanos de primer nivel, una experiencia única de turismo alternativo y la Comunidad Portamérica.”.

El primer día disfrutaremos con: Gorillaz Sound System Dj Set, Siniestro Total, The Asteroids, Galaxy Tour, Killer Barbies, Ana Tijoux, Little Jesus, Villanueva, Belako y Carmen Jhons.

El viernes contaremos con la presencia de Vetusta Morla, Calle 13, Buzzcocks, Niños Mutantes, Novedades Carminha, Addictive TV, Eladio y los seres queridos, Pasajero, Neuman, Sensacional y Bflecha.

Cerrarán el festival grupos como The divine comedy, supersubmarina, Xoel López, Is Tropical, Arizona Baby, Mi Capitán, The Soul Jacket, Jenny and the mexicats, Pedrina y Río, Agoraphobia y Gato TV.

La entrada para los tres días costará 55€, pero por 20€ más se podrá acceder a 5 días de camping. Aunque para los más cómodos también habrá un abono VIP, que contará con los servicios de: 3 días festival + 5 días acampada + zona exclusiva + descuento bebidas + catering cortesía + parking VIP + sorpresas; y tendrá un aforo limitado; su precio ascenderá a los 225€.

También existe la posibilidad de adquirir las entradas por días, que costará 30€.

Recordad que también podéis degustar una gastronomía del nivel de Pepe Solla, Casa Solla, 1 Estrella Michelin; Roberto Ruiz, Punto Mx, 1 Estrella Michelin; Alberto González, Silabario, 1 Estrella Michelin; Beatriz Sotelo, A Estación, 1 Estrella Michelin; Mario Castrellón, Maito/Humo; Estanis Carenzo, Chifa; Héctor López, España; Lucía Freitas, A Tafona; Diego López, La Molinera; Yayo Daporta, 1 Estrella Michelin; Javier Olleros,Culler de Pau, 1 Estrella Michelin; Daniel Guzmán, Nova, 1 Estrella Michelin; Julio Sotomayor, Nova, 1 Estrella Michelin; Juanjo Pérez, Cocinandos, 1 Estrella Michelin; Yolanda León, Cocinandos, 1 Estrella Michelin; Iago Pazos, Abastos 2.0 y Marcos Cerqueiro, Abastos 2.0.

Podréis probar productos únicos de la zona, como pescados y mariscos de la ría, carnes y productos de la huerta. También licores y gran variedad de caldos con denominación de origen Rías Baixas.

Dicho esto, solo queda comer bien, saltar mucho, y disfrutar lo máximo posible.