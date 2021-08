Mouriño, a Denis: "trae una oferta y márchate"

"Mirándole a los ojos le hemos dicho que traiga una oferta y que se marche. Y todos sabéis que quien no termina contrato y no renueva, tiene muy difícil jugar", sentenciaba Mouriño, amenazando a Denis a dejarlo en la grada en la campaña 22/23. El origen del enfrentamiento está en los estrechos vínculos del futbolista con la agencia de representación Intermedia, enemiga irreconciliable del club. "Con esa agencia no negociamos ni negociaremos", concluyó el presidente. Con Intermedia también trabaja Iago Aspas, si bien Mouriño dejó al 10 celeste al margen de esta polémica. "Iago entendió lo que le explicamos; Denis no. Denis antepuso sus intereses como empresario". Este cisma llega a dos días vista del estreno liguero del equipo, que tendrá lugar el domingo a las 17,30 horas en Balaídos ante el Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga.