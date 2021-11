Fernández-Tapias: "Me gustaría ser candidata a las municipales"

En "Más de Uno Vigo", la delegada hizo hincapié en que "no le tengo miedo a las urnas, y no oculto que llegado el momento me gustaría ser candidata a las municipales. No creo que ser candidat@ del PP en Vigo sea un regalo envenenado". En relación a la polémica generada sobre el censo para el congreso, Fernández-Tapias añadió que "tengo plena confianza en los compañeros que están organizando el congreso, y hay unas normas que nos hemos dado que están para cumplirlas". También en Onda Cero Vigo, el ex conselleiro y senador Javier Guerra, quien medita presentar un a candidatura, indicó que "cerrar el censo va contra la tradición del partido".