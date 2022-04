La familia de Déborah, ante la prescripción: "El sistema no nos protege"

Con la prescripción, ninguna otra persona podrá ser investigada o juzgada. En el caso de que pudiesen aparecer pruebas que señalasen la comisión de un delito por personas diferentes del ex novio, ya no se enfrentarían a la justicia. "El sistema no nos portege", lamenta Rosa Fernández. La prescripción no afecta al único imputado y principal sospechoso, ya que este hombre sí que se encuentra ya en condición de investigado en la actualidad. Desde el primer momento, la familia ha señalado a esta persona como autor material de la muerte de Déborah. "El acelerón que se le ha dado al caso en los últimos meses ha llegado demasiado tarde", indicaba Rosa, quien continúa lamentando los errores cometidos desde el primer momento por la investigación.