Corina, sobre el candidato: "Hay banquillo; por ejemplo, García Comseaña"

"No tengo ni idea. No sé quién va a ser el candidato y no me corresponde a mí. En todo caso, lo importante es que hay banquillo, y personas que pueden serlo. Marta es una de ellas, por supuesto, pero también hay gente en el ámbito municipal, en el Senado, en el Congreso, e incluso un conselleiro que está haciendo un trabajo excelente como es Julio García Comesaña", destacaba Porro en su visita al programa "Más de Uno Vigo". El Partido Popular celebra mañana en Pontevedra su congreso provincial, que ratificará a Rueda como presidente. Porro quiso remarcar el trabajo que se realiza en el Parlamento de Galicia, "en el que más se trabaja de todos los parlamenteos autonómicos".