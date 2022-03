Caballero no quiso entrar en otra acusación vertida por el grupo popular vigués en las últimas horas, en relación a lo que consideran medidas de presión del alcalde para que entidades sociales locales suscriban la petición de indulto para el funcionario condenado por el "caso Cuñada". "No sé ni de qué me está hablando. Pregunten a las asociaciones", aseguró Caballero, quien, en otro orden de cosas, hizo hincapié en el buen ritmo de las obras de la grada de Marcador.