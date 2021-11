Ana Pontón en entrevista en Onda Cero Galicia

"Traballarei sen descanso para poder liderar Galicia"

Tras a asamblea na que foi reelexida portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, atendeu hoxe a Onda Cero no Parlamento de Galicia. Nunha entrevista cos Servicios Informativos de Onda Cero Galicia, Pontón promete traballar "sen descanso" para conseguir liderar Galicia. Entre os seus retos está o de ampliar a base social e entre as súas preocupacións, a mocidade, á que ve "unha xeración perdida estafada polo Partido Popular". Pontón asegura que o BNG sae "máis unido ca nunca" desta asamblea e di ter "as mans libres para defender os intereses dos galegos".