Tino Saqués: "A raíz de la noticia de Onda Cero la Federación envió un correo para facturar el 25% de los ingresos por televisión en Primera Federación"

No llegó a confirmar Tino Saqués si está o no firmado el contrato entre la Federación y la empresa ATM Broadcast. Evidentemente, a ese contrato no acceden los clubes, que son meros donantes por obligación de los derechos de televisión. Pero que no habían recibido el primer pago del dinero por televisión hasta que en Onda Cero, en una información de Rafa Fernández, adelantamos el inclumplimiento de la prometida excelencia de la categoría.

Las declaraciones de Tino Saqués están al final de la intervención en la presentación de un convenio de colaboración, a partir del minuto 32:52:

Tino Saqués, presidente del CD Lugo

