Crisis de prezos no rural

O sentir que atopamos na gandeiría: «Estamos desilusionados»

Rosa Carrodeguas cóntanos desde a súa explotación de vacún de Ortigueira a desesperanza coa que convive: suba do prezo da luz, do gasóleo, da manutención do gando... E páganlle a producción a menos prezo que hai anos. Conversamos con ela na Brújula de Galicia de Onda Cero.