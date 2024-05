Vecinos de Santa Marta/Choupana piden erradicar un punto de venta de drogas en el barrio

Los vecinos de Santa Marta/Choupana muestran en ONDA CERO su preopupación por la continua aparición de jeringuillas en parques infantiles "e tamén ás portas das nosas casas" desde ya hace tiempo. Xulia Guntín, presidenta de la asociación de vecinos comenta que "no teu día a día te atopas nos parques infantís ou nas nosas portas xeringuillas e é preocupante". Una situación de la que ya han alertado hace años "e que está moi presente no barrio" porque "entendemos que hai un consumo de heroína que ven asociado á aparición de xeringas" ya que "comran no barrio e consumen no barrio"

Guntín señala que "hai un punto de venta de drogas no barrio que hai que erradicar" y propone "unha intervención social" para "recuperar a tranquilidade" así como mayor presencia policial y una mejora del alumbrado público