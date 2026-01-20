Raxoi alega que los servicios técnicos preparan la documentación para justificar la ayuda al proyecto Entre Sar e Sarela

El Ayuntamiento de Santiago ha alegado que los servicios técnicos municipales y la Universidade de Santiago (USC) preparan la documentación para justificar la ayuda para el proyecto Entre Sar e Sarela, al peligrar los fondos europeos por el incumplimiento de la condición de plazo máximo, fijada para el 31 de diciembre de 2025.

'El Correo Gallego' publica este martes que Santiago estaría en riesgo de quedarse sin parte de fondos europeos Next Generation. En concreto, el diario incide en que el Ayuntamiento obtuvo una ayuda para financiar el 95% del proyecto Entre Sar y Sarela, pero las actuaciones no se habrían ejecutado en su totalidad, por lo que los recursos en cuestión podrían peligrar.

Al respecto, fuentes de Raxoi han confirmado a los medios de comunicación que solicitó una prorroga para la ejecución de los proyectos de la Convocatoria de ayudas para el impulso de la renaturalización de ciudades del 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia-Next Generation EU.

La respuesta a la petición fue "negativa", por lo que ahora el Gobierno municipal trabaja en preparar toda la documentación técnica para justificar la ayuda para el proyecto, que abarca más de una docena de actuaciones.

En este contexto, Raxoi ha indicado que se aprobó la estrategia de infraestructura verde y adaptación al cambio climático de Santiago; se completaron las obras de renaturalización de la Lagoa de Cornes, el Xardín Botánico y el Monte Viso; se realizaron los proyectos de comunicación y participación exigidos por la Unión Europea e incluidos en la convocatoria.

También, ha subrayado que las obras del Barrio Verde de Pontepedriña avanzaron "notablemente" y el Ayuntamiento va a acabar la ejecución segundo lo previsto en el proyecto, que mejorará de forma "significativa la calidad del espacio público del barrio".

En cuanto a la Lagoa do Auditorio, el Gobierno local ha asegurado que el proceso de redacción fue "complejo", debido a que su tramitación necesitó varios informes sectoriales. Además, ha apuntado que la licitación "quedo desierta" en una primera ocasión.

Con todo, el Gobierno municipal ha afirmado que ya cuenta con el documento aprobado y está estudiando otras posibilidades para ejecutarlos.

PIDEN "EXPLICACIONES"

Ante esto, la concejala del Grupo Municipal Popular, Olaya Otero, ha exigido en un audio difundido a los medios "transparencia y explicaciones" sobre las causas por las que no se ejecutaron las obras en plazo, así como cual será el importe necesario de los fondos propios para acabar el proyecto.

Otero ha denunciado que después de "haber perdido dos millones de euros" destinados a la Praza de Abastos, la "dejadez" del Gobierno local supone que ahora los vecinos tengan que financiar con sus impuestos las obras de Ponte Pedriña.

"Esta es una muestra más de que con Goretti todo funciona peor. Los vecinos de Santiago no tienen por qué pagar las consecuencias de la incompetencia de este Gobierno", ha concluido.

En esta línea, la edila no adscrita Mila Castro ha coincidido en que Sanmartín "debe dar explicaciones" sobre la situación del proyecto. "Recordemos que la alcaldesa llegó al Gobierno local con una subvención europea de 3,6 millones que conseguimos en el anterior mandato para actuar en lugares clave del Ayuntamiento", ha indicado.

Sin embargo, ha reprochado que casi tres años después el Gobierno municipal "no llegó a adjudicar las obras de la Lagoa" y "está en aire" la financiación para la humanización de Amor Ruibal. "Si la pérdida de fondos europeos es cierta sería la segunda subvención que pierde", ha criticado.

"No es de recibo es que el Gobierno local vote a perder los proyectos en los que otros trabajamos para conseguir la financiación", ha concluido.

Por su parte, la concejala del Grupo Municipal Socialista, Marta Abal, ha apuntado que aunque muchas veces afirman que el Gobierno local "vive de la herencia recibida", su "incapacidad en la gestión nisiquiera les permiten sacar todos los réditos posibles de la misma".

"Queda por saber cuánto dinero se perderá de esta ayuda europea que el Ayuntamiento deberá suplir con fondos propios para acabar el proyecto. Dinero que se suman a los dos millones de euros perdidos para modernizar la Praza de Abastos y que podrían utilizarse para dar solución a tantas necesidades que tiene la ciudad", ha remarcado.