Vecinos del Ensanche de Santiago piden habilitar zonas de aparcamiento rotatorio de 10 minutos para que una posible reforma de la calle no afecte al dinamismo comercial

El presidente de la Asociación de Veciños Raigame do Ensanche Xosé Manuel Durán celebra que desde el gobierno local se esté planteando una reforma de la rúa Santiago de Chile aunque señala que los vecinos están preocupados "por unha rúa cun gran dinamismo comercial que pode caer no mesmo erro que en Conxo" . Para ello, propone "que planifiquen" antes de actuar y reclama "habilitar zonas de aparcamento rotatorio de 10 minutos como na Avenida de Vilagarcía". Xosé Manuel Durán cree que "non pode repetirse o erro que se fixo na rúa García Prieto en Conxo" en donde el ámbito comercial se vio perjudicado. Por otra parte Durán señala que "nos sorprende que unha persona tan rosaliana como é Goretti sanmartín esquecera facer unha remodelación na Praza de Vigo que dignifique e ensalce a figura de Rosalía de Castro"