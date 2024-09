El primer tramo de obras de la rúa do Pombal abre al tráfico este viernes a la altura del Cruceiro do Gaio

La rúa do Pombal abrirá este viernes a las 8.30 horas al tráfico en su intersección con Cruceiro do Gaio tras finalizar el primer tramo de obras.

El concejal de Obras, Xesús Domínguez, el responsable de Mobilidade, Xan Duro, miembros de la dirección facultativa de la obra y del servicio municipal de Obras y Servizos se han desplazado hasta el punto para trasladar información a los vecinos.

El concejal de Obras ha explicado que ejecutaron las conexiones, las redes de saneamiento y de abastecimiento con el objetivo de "cambiar las instalaciones obsoletas" y mejorar el funcionamiento, reducir las incidencias y mejorar la accesibilidad a los vecinos.

A partir de este viernes, lo vehículos que circulen por Campo do Cruceiro do Gaio en dirección Galeras, se incorporarán por Cruceiro do Gaio, como era habitual. Poza de Bar volverá a ser utilizado únicamente por los nuevos vehículos que circulan en dirección salida de la ciudad, desde Galeras.

Además, crearon un área de carga y descarga provisional, en el tramo comprendido entre Poza de Bar y Cruceiro do Gaio, en el que será el carril de subida cuando finalice toda la reurbanización.

Habrá dos zonas de parada de 15 minutos para uso exclusivo de los vecinos: una al lado del cruce con Cruceiro do Gaio y otra en la parte alta de la calle, al lado de la plaza de San Clemente, que será para uso de reparto y residentes.

Por su parte, el grupo municipal Socialista ha criticado la forma de actual del ejecutivo local y ha censurado la "falta de diálogo con los vecinos" y la "libertad absoluta" que el gobierno local concedió a la empresa para realizar la ejecución "a su antojo".

En un comunicado, la edil socialista Mercedes Rosón ha asegurado que "queda mucha obra por delante" y ha puesto en duda la finalización de esta primera parte de la actuación.

En este sentido, ha remarcado que la superficie "parece estar excesivamente pulida" y ha apuntado que, cuando lleguen las lluvias, a ver si los coches "no resbalan Pombal abajo cuando intenten frenar".