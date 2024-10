Preocupación entre los comerciantes del Mercado de Abastos de Santiago por el concurso de ideas que cambiaría la movilidad en Virxe da Cerca

La presidenta de ASUCA, comerciantes del Mercado de Abastos compostelano Almudena Vega señala en ONDA CERO que "estamos muy desocontentos con la minipeatonalización" que el gobierno compostelano propone a través del concurso de ideas para Virxe da Cerca. Almudena Vega señala, con respeto a impulsar la movilidad en bicicleta que "solo vemos que en los carriles bici que hay en Santiago, no hay bicis" y "en días como hoy que llueve, ¿quién anda en bici?". Los comerciantes de la Plaza de Abastos se muestran preocupados por cómo va a influír en la Plaza un cambio en la movilidad en Virxe da Cerca porque "ya ahora los autobuses van repletos en horas punta". Almudena Vega señala que las personas que van a comprar a la plaza necesitan acceder con sus vehículos porque van cargados con las compras y "ya no solo estamos preocupados los comerciantes sino todo Santiago"

El concejal de Urbanismo Iago Lestegás señala en ONDA CERO que no es intención del gobierno local a través del concurso de ideas peatonalizar irxe da Cerca sino "reducir o número de vehículos que circulan de norte a sur" y establece "unha diferencia entre acceder e atravesar" Virxe da Cerca en la que tendrían prioridad "transporte público, transporte escolar ou vehículos de emerxencias". Lestegás considera que reduciendo el número de vehículos en Virxe da Cerca también se reduciría en otros puntos de la ciudad y que "o ámbito de actuación vai dende San Clemente ata Santa Clara". Lestegás indica que "un concurso de iedas non é unha folla en branco, se gai un encargo baixo uns criterios". Con respecto a la implantación de un metro ligero, Iago Lestegás desvela que fue una de las ideas que desde un primer momento también se valoró "pero cando me dixeron os custes non o vin realista, pero serçia totalmente compatible".

En la misma línea se mostró la portavoz de Compostela Aberta María Rozas, defendiendo un metro ligero para Compostela aunque pone de menifiesto que "conectar 8 kilómetros a través dun metro lixeiro tería un custe de 200 millóns de euros". Una inversión que se tendría que realizar a través de la Xunta de Galicia al tiempo que recuerda que en 2010 ya se había estudiado esta posibilidad. Rozas considera quen "Virxe da Cerca é un ámbito sobrecargado de tráfico con máis de 10.000 vehículos que non son todos necesarios e por alí pasamos por inercia ou por costume"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños señala que "me preocupa quen decidñiu que os vehículos teñan que pasar polkas Trompas ou Castrón Douro e os buses por Bonaval" y pregunta "¿quién tomó ya esa decisión?" antes de las conclusiones del concurso de ideas. Muíños defiende una mejora de la movilidad en Virxe da Cerca "un ámbito polo que pasan diariamente máis de 10.000 vehículos"

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla cree que este ámbito "tiene una gran complejidad que hay que asumir como es la Plaza de Abastos" y añade que "cualquier cuestión derivada de la reducción de personas que puedan acceder con su vehículo, pueden poner en peligro el Mercado". Constenla cree que "también es un ámbito de colegios y es necesario facilitar acceder en condiciones de comodidad" en Virxe da cerca y la Enseñanza