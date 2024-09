Las obras de humanización de O Milladoiro comienzan esta semana y ya está señalizada la prohibición de estacionamiento en el carril en sentido Santiago

El alcalde de Ames Blas García avanza en ONDA CERO que "esta tarde se producirá o corte do carril máis próximo á beirarrúa en dirección Santiago" por el inminentye inicio de las obras de humanización de la Avenida Rosalía de Castro. Unas obras que, comenta García "se entendemos coa maquinaria e picando a rúa comezarán ó longo desta semana" y añade que "hoxe comezou coa sinalización de prohibido aparcar e pechar esta tarde un dos carrís onde se vai a empezar a traballar".

Blas García señala que "a primeira hora se produce un elevado número de vehículos que veñen de Padrón a Santiago" y cifra "nuns 20.000 vehículos que ciurculan pola avenida Rosalía de Castro pero non son do Milladoiro" con lo que apunta "o enlace entre Pardiñas e as Galanas como vial alternativo onde conseguimos sacar un elevado número de vehículos"