Un grupo de 23 personas activistas propaestinos entran en la Casa da Balconada y boicotean la entrada del gerente de la USC

El gerente de la Universidad de Santiago señala en ONDA CERO que la situación es de "total perplexidade e sorpresa" una vez que unas 23 personas accesieran esta mañana a la Casa da Balconada, sede administrativa de la USC con carteles y banderas palestinas. Ferreira nos comenta que incluso exigieron la colocación de la bandera de Palestna en el despacho del gerente. Ferreira considera que "o diálogo é imposible" tras la okupación de la Balconada que se suma a las anteriores del Colexio de san Xerome y Facultad de Historia.

Xabier Ferreira no descarta que a partir de mañana "se teña que traballar a porta pechada" para evitar este tipo de okupaciones e incidentes provocado por estas personas y aunque "non queremos empregar a violencia" para desalojar la Casa da Balconada "no podemos permitir que esta xente quede aquí dentro" puesto que en este edificio se guarda información sensible de la Universidad de Santiago. Ferreira considera que "a USC está sendo exemplar nos seus posicionamentos". La USC ha comunicado que, ante estos hechos, con el objetivo de "garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios administrativos", desde este jueves, los edificios de San Xerome y la Casa da Balconada "estarán cerrados al público".

El acceso de trabajadores, ha continuado la USC, deberá realizarse con la tarjeta de identificación universitaria en las puertas habilitadas para ello.

Además, las personas que no tengan vinculación con la universidad deberán solicitar cita previa de forma telefónica o a través de correo electrónico en los servicios a los que necesiten dirigirse de forma presencial.