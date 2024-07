El gobierno local de Santiago estudiará que vuelva el espectáculo de videomapping a la Plaza del Obradoiro en próximas fiestas del Apóstol "respetando el Patrimonio"

La concejala de Festas Pilar Lueiro explicxa en ONDA CERO que este año se verán reducidos de 5 a 3 los puntos de lanzamiento de los Fuegos del Apóstol del 24 de julio porque "foi por motivos de seguridade" ya que "había risco de incendios". Lueiro señala que en el parque Eugenio Granell se decidió eliminar este punto de lanzamiento y "en As Cancelas foi a propia asociación de veciños quen nos pedíu eliminar o lanzamento dos fuegos". Con respecto a la posibilidad de dotar de contenido a la plaza del Obradoiro la noche del 24 de julio, Pilar Lueiro explica que 2este ano non chegamos a tempo para facer un estudo coa Catedral" y aunque por motivos de conservación de patrimonio no se podrían lanzar los Fuegos en la Plaza del Obradoiro "estase estudando e que a zona vella teña algo a noite do 24 de xullo" aunque "incrementa o orzamento" un espectaculo como el videomapping.

El concejal del PP José Ramón de la Fuente considera que se podría estudiar "recuperar o ámbito da praza do Obradoiro" con un espectáculo de multimedia que complete el lanzamiento de fuegos desde otros puntos de la ciudad dado que desde la zona monumental no podría realizarse. De la Fuente añade que 2sempre co respeto ó Patrimonio" pero "cun espectáculo audiovisual se podería facer alí"

El portavoz municipal del PSOE Gonzalo Muíños cifraba en 1,5 millones de euros la inversión que se tuvo que realizar para restaurar los daños provocados por el lanzamiento de fuegos desde los tejados del Pazo de Raxoi, con lo que se decidió que no se volvería a lanzar los Fuegos desde este punto al tiempo que "comparto que hai que recuperar o videomapping". Muíños desvela que "tivemos conversas con diferentes empresas para sincronizar luz e son cos Fuegos que é inviable, por motivos patrimoniais, que se volval a lanzar dende o Obradoiro"

La concejala de dereitos Sociais y portavoz de Compostela aberta María Rozas recuerda que "cando se retiraron os Fogos da praza do Obradoiro se fixo con motivo" en relación a la defensa del patrimonio. María Rozas indica que "non era un espectáculo maioritario para os veciños de Santiago" y causaba daños al patrimonio. Los fuegos descentralizados, considera María Rozas se pueden ver desde muchos puntos de la ciudad