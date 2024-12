El concello de Santiago deniega la licencia para la construcción de dos edificaciones en la parcela del antiguo colegio Peleteiro

El Gobierno local acordó esta mañana denegar la licencia de obra nueva para la construcción de dos edificios en el antiguo colegio Peleteiro presentada por Arqura Homes, Fondo de Activos Bancarios, por no cumplir las normas del hábitat y no incluir el proyecto de urbanización exigido por planificación PERI-12. El ejecutivo municipal también dio luz a los expedientes de contratación de las distintas obras: las de la remodelación de la calle Puente la Reina por 493.294,01 euros; para la creación de una plataforma única en el cruce de las calles Xeneral Pardiñas y República do Salvador por 66.230,11 euros, y para las obras de rehabilitación integral del complejo deportivo Santa Isabel, con fondos NextGenerationEU, por un presupuesto base de licitación de 3.018,449,40 euros. De estos y otros temas tratados en el Consejo de Gobierno ha informado esta mañana en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás.

El Gobierno acordó esta mañana denegar a Arqura Homes, Fondo de Activos Bancarios, la licencia de obra nueva para la construcción de dos edificios en las parcelas resultado 1 y 2 del proyecto de igualdad de distribución PERI-12, ubicado en la calle República de Argentina- rue de San Pedro de Mezonzo 27. Iago Lestegás explicó que la negativa del ayuntamiento está motivada porque el proyecto no cumple con las Normas de Habitabilidad de Galicia en el citado a los servicios de vivienda, específicamente en lo que respecta a la provisión de espacios de almacenamiento, y porque omite el proyecto de urbanización de espacio público abierto. “Así fue como la propiedad fue notificada formalmente en tres ocasiones antes de proceder a la denegación del permiso de construcción”, aclaró.

Según explicó el concejal, el plan PERI-12, aprobado en 2005, que ejecuta el proyecto presentado, permite la simultaneidad de obras de desarrollo y edificación. Las de urbanización consisten básicamente en la apertura de una nueva calle curva que conectaría San Pedro de Mezonzo con la República Argentina y que serviría de soporte a las nuevas edificaciones. Sin embargo, el plano de etapas del PERI-12 establece la necesidad de aprobar un proyecto de urbanización, el cual deberá tramitarse conforme al procedimiento correspondiente y por tanto deberá ser sometido a información pública por un plazo mínimo de un mes, ya que "el derecho del ciudadano la participación en el procedimiento de ejecución de la planificación es esencial".

De esta forma, dado que PERI-12 requiere "no sólo la aprobación del proyecto de equidistribución aprobado en 2005, sino también la aprobación de un proyecto de urbanización, su omisión podría determinar la nulidad jurídica total del acto administrativo que otorga la licencia de construcción", explicó el edil.

Iago Lestegás también recordó que tras la reunión mantenida el pasado mes de mayo con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "en la que acordamos trabajar en una modificación del planeamiento en la zona del antiguo colegio Peleteiro que priorizaría el uso residencial e incorporaría una importante reserva de vivienda protegida", el Ayuntamiento remitió una propuesta al propietario del suelo que incluye una reserva del 45% de vivienda protegida al mismo tiempo que "mantiene el uso rentable y por tanto mantiene la rentabilidad económica de la explotación, cumpliendo las necesidades del inmueble”. "Estamos convencidos de que es una muy buena solución, pero la propiedad aún no ha dado su consentimiento", concluyó.