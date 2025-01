El Ayuntamiento de Santiago presenta alegaciones al nuevo trazado del trazado Milladoiro-Intermodal y apuesta por un trazado más urbano

El Gobierno de Santiago de Compostela ha anunciado hoy la presentación de alegaciones por la modificación del trazado del trazado entre el Milladoiro y la Estación Intermodal. En el documento, registrado el 29 de diciembre de 2024, el Consell pide a la Xunta optar por la alternativa de no intervención entre los puntos kilométricos 2+270 y 4+220 (alternativa 0) o, alternativamente, optar por la alternativa 3, que se basa en conexión ya prevista con el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y atraviesa el núcleo de Conxo. Además, en la rueda de prensa de presentación de las alegaciones, el Gobierno cuestionó los criterios de evaluación utilizados por la Xunta y su ponderación, destacando el bajo peso otorgado al impacto medioambiental y cultural.

En la rueda de prensa han participado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Ciudad Histórica, Iago Lestegás, y el teniente de alcalde y concejal de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, para explicar el contenido de las alegaciones del Gobierno municipal y explicar la incompatibilidad con el proyecto 'Ecobosque', respectivamente.

Iago Lestegás ha explicado que, de las cuatro alternativas sugeridas por la Xunta, el Gobierno pidió que se considere la alternativa cero, que consiste en no actuar entre los puntos kilométricos 2+270 y 4+220, como "la opción más adecuada". En este sentido, Lestegás defendió que el Gobierno local comparte el objetivo de crear una infraestructura ciclista que conecte el Milladoiro con Santiago, pero "el trazado propuesto afectaría significativamente a elementos valiosos del patrimonio cultural y natural" y "las ventajas de esta infraestructura no no justifica esas afectaciones en el frágil ecosistema fluvial del Sar", tomando en cuenta la magnitud de los movimientos de tierra necesarios para ejecutarlo.

En el documento remitido, el Concello solicita subsidiariamente la reformulación del apartado 4, criterios de evaluación y valoración, y también del apartado 5, evaluación de alternativas. Entre las alternativas que suponen una intervención se considera más adecuada la tercera, que pasa por integrar el camino en la red viaria pública, completándolo con las medidas de mejora necesarias y con un grado de desarrollo suficiente para ser tenido en cuenta como una alternativa real entre las PQ 0+ 000 y PQ 0+835. En este sentido, Lestegás indicó que "no tiene sentido", por ejemplo, evaluar por separado la seguridad y la funcionalidad de la infraestructura, ya que "si es segura será funcional, y viceversa".

El Consell destaca también el incremento del riesgo de inundaciones que podría provocar la actuación entre los puentes de Suarribas y Pereda, así como los daños en el túnel de la antigua línea ferroviaria Cornes-Carril, que ya advirtió la Dirección General de Patrimonio Cultural en su informe .

En el documento registrado también se solicita dar continuidad, en el inciso 5, al carril bici que ya existe por la calle de Clara Campoamor. Iago Lestegás ha señalado que no tiene sentido duplicar una infraestructura que ya existe y no es necesario sustituir un camino de ripio por una plataforma de hormigón "inadecuada para el contexto en el que se pretende implantar y que tendría un importante impacto efecto sobre el ecosistema fluvial". Apostó por integrar el trazado del camino en el sistema viario urbano, lo que reforzaría su carácter de infraestructura para el fomento de la movilidad sostenible, según consta en las alegaciones. En este sentido, el documento señala que esto obligaría a reformular la rotonda de Restollal para integrar pasos de peatones y ciclistas en condiciones seguras. La decisión de mantener el sendero por debajo de la rotonda de Restollal obliga a forzar los trazados y duplicar el carril bici invadiendo los ramales ante la imposibilidad de alcanzar el cota de la calle Clara Campoamor en el inicio del recorrido.

Además, en las alegaciones se solicita "no introducir un nuevo carril bici en el parque Eugenio Granell" y se argumenta que este parque cuenta con caminos peatonales y recorridos diversos, y "cuenta con un sistema viario fronterizo capaz de integrar un carril bici sin problema". Por otro lado, en Brañas do Sar se encuentra la zona de huertos urbanos, que cuenta con un plan especial de protección aprobado. Por último, el Ayuntamiento precisa que las obras de retirada de terrenos en las inmediaciones del recinto del monasterio medieval de Conxo y apertura de vanos en dos muros vinculados al mismo, situados en la rúa Nogueira de Conxo y la rúa de Ramón Baltar, deben "estar sometidos a control arqueológico", al igual que las obras en la antigua vía del ferrocarril y en el entorno de los elementos catalogados.

Diseño incompatible con el proyecto "Ecobosque"

Por su parte, la concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud destacó que "la ruta alternativa propuesta por el Gobierno no soluciona uno de los aspectos más cuestionados del itinerario original y sigue chocando con el proyecto de Ecobosque desarrollado por la Departamento de Empleo". María Rozas ha recordado que el proceso penal abierto contra la Xunta por las obras del camino "se basa, precisamente, en que la actuación afecta a la misma zona donde se pretende la recuperación ambiental del ecosistema fluvial del río Sar, siendo Proyectos incompatibles ambos financiados con fondos europeos" y en ese sentido lamentó que el Gobierno gallego "no aprovechó la presentación de una característica alternativa para solucionar esta inconsistencia".

La teniente de alcalde dio cuenta de las incompatibilidades entre el trazado alternativo de la ciclovía y el proyecto Ecobosque a que se refieren los informes técnicos que acompañan las alegaciones, que van desde cuestiones muy concretas como que la ciclovía pasaría justo por puntos donde se actuará para estabilizar el antiguo cauce del arroyo Chaián o para crear lagunas de anfibios, incluso aspectos genéricos relacionados con la obra del sendero. En este sentido, se señala que “los movimientos de tierras asociados a la construcción del itinerario van totalmente en contra de los principios de bioingeniería aplicados en el Ecobosque, el uso de maquinaria pesada para las obras del sendero pone en riesgo la diversidad faunística que queremos proteger, el trazado alternativo del sendero obligaría a talar más de 40 encinos y afectaría muchos otros árboles identificados en el inventario del Ecobosque, y la instalación de iluminación es una amenaza al ecosistema local". Por todo ello, ha explicado Rozas, "los informes técnicos indican que lo más deseable sería que el Ayuntamiento desista de actuar sobre este tramo concreto del trazado alternativo del carril bici".

La restauración del ecosistema fluvial, en marcha

María Rozas explicó que “el Ayuntamiento avanza con el proyecto Ecobosque, y el personal que trabajará en la zona a través de un taller de empleo, 13 trabajadores y un coordinador, está contratado desde el pasado 31 de diciembre”. La concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud ha recordado que el objetivo es "mejorar y recuperar el hábitat fluvial del Bosque do Banquete de Conxo y del río Sar, a través de actuaciones concretas como la estabilización de las riberas del río, la restauración de aportes hídricos, la ampliación del bosque de ribera con más especies singulares y evitando la colonización de especies invasoras, y con actuaciones para potenciar la diversidad de la fauna".

Las actuaciones sobre el terreno que se desarrollarán a lo largo del año surgen tras algunos trabajos previos que estaban previstos en el proyecto. Así, ya se ha presentado públicamente el estudio hidrológico y el inventario del ecosistema fluvial del Sar, y ya se ha realizado una encuesta pública sobre los espacios fluviales compostelanos. María Rozas ha destacado que esta encuesta "contiene datos que confirman una vez más la necesidad de defender el proyecto Ecobosque frente a cualquier agresión y, en particular, frente a las que se deriven del carril bici Milladoiro-Santiago". En concreto, la encuesta, con más de 800 entrevistas realizadas antes de que se conociera el trazado alternativo presentado por la Xunta, señala que el 76% de los compostelanos prefería un cambio de trazado en el sendero, optando por un trazado que mejore la movilidad entre O Milladoiro y Santiago sin cruzar el Banquete de Conxo y preservando el carácter natural y los valores patrimoniales de este espacio. Sólo el 14,6% de los encuestados apoyó el trazado y configuración del carril asfaltado e iluminado inicialmente previsto

El proyecto Ecobosque, que tiene como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2025 tras tramitarse una prórroga, cuenta con un presupuesto de 923.000 euros, de los cuales 877.000 euros proceden de fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad.