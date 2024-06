Apatrigal señala que las piedras con mensajes que localizaron en la fuente de Platerías daña la imagen de la ciudad

El presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia Carlos Henrique Fernández Coto lamenta en ONDA CERO "la necesidad de dejar la impronta de que estuviste allí" bien con los famosos candados del amor o con la nueva "moda" de sumergir piedras o cantos rodados con mensajes en diferentes idiomas en la fuente de Platerías. Fernández Coto cree que esto "pasa de castaño oscuro" y lamenta que "nos vamos a tener que acostumbrar porque está sucediendo en todos los lugares del mundo en donde hay turismo de masas". Coto cree que "afectar al patrimonio físico, no" pero añade que "sí afecta a la imagen de la ciudad" porque "si no se retiran a tiempo podrían generar un efecto llamada". Además, lamenta que sean los compostelanos los que tengan que pagar, a través de los servicios municipales la retirada, si procede, de estas piedras de la fuente de los caballos de Platerías