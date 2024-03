Goretti Sanmartín ve "garantidos" los compromisos del Gobierno con la depuradora de Santiago y la financiación del Consorcio

La alcaldesa de Santiago cree que "hai fórmulas" para cumplir con el acuerdo de BNG y PSOE pese a la prórroga de los Presupuestos del Estado

La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín, cree que "hai fórmulas" para poner en marcha el acuerdo que BNG y PSOE firmaron para la investidura a pesar de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Sanmartín ha trasladado que el aumento de la financiación de la depuradora y la inversión en el Consorcio "xa están en marcha e non corren risco". "Houbo unha reunión do Consorcio esta mesma semana na que quedou claro que se poñía en marcha sen agardar a que houbese orzamentos do Estado", comentó la alcaldesa compostelana Sanmartín ha asegurado que "non hai problema" con "os compromisos que xa estaban garantidos", "os máis importantes", algo que confirmó con las personas responsables después de saber que no habría presupuestos.

Ramón Castro