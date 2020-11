AUDIO VOCES 25N

Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller

Concentracións, minutos de silencio e ofrendas frorais. Galicia dí non o maltrato. Distintos actos en todas as cidades galegas expresaban o rexeitamento á violencia de xénero neste 25 de novembro. Pola tarde o movemento feminista sae á rúa en Vigo, Coruña e Santiago para evitar que a visibilización permaneza confinada no 2020