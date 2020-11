avance noticias mediodía galicia

A Deputación de Pontevedra incrementa as retribuccións mentras deputados autonómicos e goberno galego conxelan os seus salarios

O Goberno galego e os deputados do Parlamento de Galicia terán conxelados os seus salarios no próximo ano. Pola contra, a Deputación de Pontevedra subirá en 2021 un 0,9% as retribucións aos membros da corporación provincial, seguindo o escenario marco dos Orzamentos Xerais do Estado.