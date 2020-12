Cuento de Navidad picheleiro: Paluso

La Asociación Paluso no faltará a su cita en la alameda compostelana. En una carpa más amplia, con tres metros de distancia entre las mesas y con un tercio del aforo, volverán a reunirse aquellos que pasen estas fechas en soledad. “Separados pero más unidos que nunca”, según Chus Iglesias, organizadora e impulsora de la iniciativa. Este año hay reserva de plaza y no estará permitido ni cantar ni bailar. Los ingredientes que no faltarán en la mesa del Paluso serán la felicidad y el amor.

- Fotografía de archivo-