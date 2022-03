¿Quiénes son los transportistas que están paralizando la actividad de los puertos gallegos?: Autónomos sin interlocutor

LOS PESCADORES

A los puertos gallegos, especialmente Vigo, entra la flota de Gran Sol. Los cientos de toneladas de pescado , producto perecedero, que llega no tiene la garantía de poder ser distribuido. En el puerto de Celeiro el responsanble de la flota del puerto lucense asegura que más de 70.000 kilos de pescado está almacenado en los frigoríficos. Llevan dos días sin subasta en la lonja.

LOS GANADEROS

En Coruña, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte por Mercancías por carretera nacional e internacional, mantiene en Onda Cero que los servicios mínimos corresponde establecerlos al Gobierno de España. No tienen interlocutor. Recibían en las últimas horas el respaldo de los ganaderos de Agro Muralla.

LOS TRANSPORTISTAS

En la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por carretera nacional e internacional se incluye a APETANCOR. Asociación que puede ser minoritario en el resto de España pero que tiene una gran incidencia en Galicia sobre todo en la provincia de Ourense donde es mayoritaria, por ejemplo, para la distribución de la mayor cooperativa avícolas o porcina de Galicia, como es COREN. APETANCOR aglutina a más de 1.600 socios, autónomos que se han implicado en el paro con sus trabajadores..

SEGUIRÁN CON LAS MOVILIZACIONES

El responsable de Apetancor, José Manuel Rodríguez, exige que el Ejecutivo central se siente con "todos" y "no solo con las grandes patronales". "No somos los culpables de que falte mercancía o que haya desabastecimiento en los supermercados, el culpable sigue siendo el Gobierno, que no tiene tiempo de sentarse con nosotros", censura. "Seguiremos con esto hasta que nos dejen, porque es mejor estar parados que trabajando", sentencia.

PUERTO DE MARÍN

Cada día entran en la terminal de cereales de Marín 120 camiones. Hoy han entrado seis..

LOS DISTRIBUIDORES

En esta jornada ha sido patente la escasez en algunos supermercados gallegos. En los lineales faltaban productos habituales de los mercados gallego. Y es que más allá del transporte muchos supermercados han suspendido la " entrega a domicilio" por la falta de repartidores.