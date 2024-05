La Audiencia Nacional avala el error humano como causa del naufragio del Villa de Pitanxo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha descartado invalidar el informe pericial que apuntaba a "un error humano" del capitán del Villa de Pitanxo, Juan Padín, como "causa más probable" del hundimiento del pesquero, el 15 de febrero de 2022, en aguas de Terranova (Canadá).

En el naufragio perdieron la vida 21 de los 24 marineros que navegaban a bordo del pesquero gallego, con base en el puerto de Marín, en lo que supuso su última marea.

Según los magistrados de la Sección Tercera, "la nulidad del informe es absolutamente improcedente". En estos términos categóricos desestiman los recursos presentados por parte de la defensa de Padín y por parte los letrados de la armadora, el Grupo Nores, ante la instancia judicial. En concreto, habían solicitado la nulidad de ese informe al cuestionar la labor de los peritos y los procedimientos empleados para su elaboración.

Documento válido en el juicio

Esta decisión judicial cierra la puerta a las pretensiones de los principales encausados, patrón y empresa armadora, como responsables del naufragio, de dejar sin efecto un informe clave en la investigación de este caso.

De este modo, el documento pericial podrá ser utilizado por los abogadosde los familiares de los 21 fallecidos en todos los actos orales o escritos, tanto en el proceso de instrucción o como en el propio juicio.

Valoración de las familias

Los familiares de las 21 victimas dan la bienvenida a la decisión judicial procedente de la Audiencia Nacional. Consideran que la labor de los peritos y sus conclusiones plasmadas en un documento son una pieza esencial para esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades pertinentes en el juicio, pendiente de celebrarse, por el naufragio del Villa de Pitanxo.

María Jose de Pazo, portavoz de las familias, insiste en que las pretensiones de los recursos presentados por la defensa del patrón, Juan Padín, y la empresa armadora, el Grupo Nores, se centraban en desechar una prueba esencial. "Valoramos de forma positiva. Este informe para nos sempre foi moi importante, a baixada o barco, porque as grabacións son obxectivas e son tanxibles". Además, sobre este apartado del proceso judicial puntualizó que "xa manifestamos no seu momento que, tanto Nores como Padín, os recursos presentados sobre a validez e idoneidad dos peritos deste informe foi posterior ao coñecemento das conclusións dos resultados do mesmo".

Las familias reiteran la necesidad de que la celebración de la vista oral y la posterior sentencia destape toda la verdad sobre lo sucedido en el naufragio del pesquero como forma de rendir homenaje a la memoria de los 21 fallecidos.

