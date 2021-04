Más de Uno Pontevedra 19/04/2021

Comezamos o programa coa actualidade do luns marcada pola data para a mesa de negociación sobre o futuro de Ence: 21 de abril en Madrid. Buscamos a previsión metereolóxica e inauguramos a nosa propia celebración da Semana do Libro. Concedemos protagonismo ao mundo do deporte con Rubén Rey e do motor con Abel Millán. Ademais, como cada luns, completamos o programa cunha nova edición de "Cántamo... en galego!".