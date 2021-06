Más de Uno Pontevedra 15/06/2021

Xornada de descenso de casos activos de Covid19. Prosegue o programa de vacunación. A nivel político, Gonzalo Duran, alcalde de Vilanova, asegura que non hai posibilidade de retractarse das declaracións contra a Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, polas que foi condenado por delito leve de inxurias. Confirma que recurrirá a sentencia. Falamos co rexedor de varios temas de actualidade. Analizamos a problemática da carencia de médicos no sistema público, a dez anos vista, con Isidro Lago, presidente do colexio de médicos de Pontevedra. E, como cada martes, repasamos con Adriana Otero os últimos títulos chegados a libreria Croponios de Pontevedra.