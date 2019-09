Dálle á lingua é un programa de Onda Cero Pontevedra que se emite en torno a 11:50 horas de luns a venres co patrocinio de Normalización Lingüistica do Concello de Pontevedra e A Devesa.Os nenos e nenas falan sobre o cambio climático, do deporte, de música, contan as súas experiencias co marisqueo en Campelo e relatan as súas vivenzas nos seus pobos.