Telmo Martín: "Sanxenxo é un destino seguro para os 365 días do ano"

Sanxenxo leva moitos anos traballando para desestacionalizar o turismo e amosar que é un destino perfecto para os 365 días do ano. Hoxe falamos co seu alcalde, Telmo Martín, de todo o que ofrece Sanxenxo nas diferentes estacións do ano e do concepto "destino seguro" no que foron pioneiros. Neste enlace directo á nosa web podes volver escoitar a entrevista con Susana Pedreira no programa "Más de Uno Pontevedra".