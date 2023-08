Andrés Díaz, alcalde de Pontecaldelas, foi o protagonista do almorzo informativo que tivo lugar no Hotel Rías Bajas de Pontevedra. Durante a conversa analizamos a incidencia do turismo no verán, da situación da auga na conca do río Verdugo, da oposición social e política o proxecto eólico dos Cotos ou da celebración das festas das dores no último fin de semana do mes de agosto.

(Escoita a entrevista íntegra con Andrés Diaz, alcalde de Pontecaldelas)