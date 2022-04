Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando co concelleiro de Promoción Económica de Poio, Gregorio Agís. Falamos de viticultura co Consello Regulador da DO Rías Baixas e, como cada xoves, comentamos as noticias dos últimos días coa mirada persoal de Rodrigo Cota. Ademais, tomamos a última antes de marchar: Gloria Pérez é hoxe a nosa convidada.