Mas de Uno Pontevedra 24/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día centrada na situación sanitaria e nos Orzamentos da Xunta para 2021. B uscamos a previsión metereolóxica e abrimos tempo de entrevista co directora de ESDEMGA, Lola Dopico . Ademais, como cada martes, c ompletamos o programa con novas recomendacións Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón: a nosa libreira de cabeceira convida hoxe ao escritor e amigo Alejandro Palomas.