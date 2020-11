Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 19/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade da xornada e buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Conversamos sobre a campaña municipal do 25-N coa concelleira de Igualdade de Pontevedra, Yoya Blanco, e a directora do CIM, Rosa Campos. Ademais, tomamos a última e marchamos co escritor e investigador pontevedrés, José Benito García.