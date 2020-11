Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 18/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día e con especial atención en Sanxenxo, onde o comité clínico decreta novas restricións para frear o avance da pandemia. Buscamos a previsión metereolóxica e conversamos coa delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Completamos o programa en compañia do músico Óscar Ibáñez e, coa voz de Carmen Quinteiro, botamos "o peche": unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.