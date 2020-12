Más de Uno Pontevedra 17/12/2020

Abrimos o programa coa actualidade da xornada, co noso tradicional sorteo de Nadal da man de El Nogal e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. Conversamos co alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, brindamos cos espumosos da Denominación de Orixe Rías Baixas e tomamos a última antes de marchar coa grovense Carolina Rubirosa.