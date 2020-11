Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 17/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día e coñecendo o balance de exportacións na última campaña do Consello Regulador da DO Rías Baixas. Buscamos a previsión metereolóxica e abrimos tempo de entrevista co portavoz municipal do PP, Rafa Domínguez. Ademais, como cada martes, completamos o programa con novas recomendacións Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.