Más de Uno Pontevedra 15/12/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día e conversando coa xerente do CCU Zona Monumental, Mónica Tomé. Buscamos a previsión metereolóxica e visitamos o Porto de Marín co seu presidente, José Benito Suárez. Ademais, como cada martes, completamos o programa con novas recomendacións Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.