Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 12/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade da xornada centrada na unión do sector da hostelería e nas reivindicacións dos sindicatos sanitarios. Buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras horas e conversamos sobre a nova campaña municipal do 25-N coa concelleira de Igualdade de Pontevedra, Yoya Blanco, e a axente de igualdade do CIM, Mercedes Renda. Ademais, tomamos a última e marchamos con Eva Mejuto, xornalista, escritora e xestora cultural.