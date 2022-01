Abrimos o programa coa actualidade da xornada marcada pola evolución da pandemia e buscamos a previsión metereolóxica co anticiclón sobre as Rías Baixas. Abrimos tempo de entrevista coa voceria municipal do BNG de Poio, Marga Caldas, para coñecer a situación da atención primaria e a campaña de recollida de sinaturas que teñen en marcha. Recuperamos a nosa cita quincenal con Raquel Pedrouso e, como cada mércores, botamos o peche con Carmen Quinteiro.