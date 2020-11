Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 11/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día e resumindo os acordos entre Lores e Feijoo na reunión celebrada en San Caetano. Buscamos a previsión metereolóxica e conversamos co concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, sobre un novo proxecto no Barrio de Monteporreiro. Completamos o programa en compañia de Raquel Pedrouso e coa voz de Carmen Quinteiro botamos "o peche": unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.