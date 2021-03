Más de Uno Pontevedra 11/03/2021

Pendentes do peche dos traballadores de Ence no concello de Pontevedra. Solicitan unha entrevista coa Ministra de Transición Ecológica para abordar o futuro da fábrica na comarca. Repasamos a actual situación do concello de Poio: desescalada, saneamento, mellora do porto de Raxo ou estudo do patrimonio da Illa de Tambo. Conversamos destas temáticas con Gregorio Agís, concelleiro de Promoción Económica. Tamén, abordamos o programa de actividades do mes de Marzo con motivo do 8M. Revisamos o calendario de cita con Yoya Blanco, concelleira de Igualdade. E tamen saudamos a Ricardo Durán. Falamos co director de Semana Verde da reactivación de eventos feirales no recinto de Silleda.