Onda Cero Pontevedra

Más de Uno Pontevedra 10/11/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día, pendentes da reunión do alcalde de Pontevedra, Miguel A. Fernández, e o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo. B uscamos a previsión metereolóxica e abrimos tempo de entrevista co cociñeiro pontevedrés Pepe Solla . Ademais, como cada martes, c ompletamos o programa con novas recomendacións Cronopios en compañía de Mercedes Corbillón.