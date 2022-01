Comezamos o programa escoitando aos Reis Magos de Oriente á súa chegada á cidade de Pontevedra. Repasamos a actualidade e buscamos a previsión metereolóxica para as vindeiras xornadas. No tempo da entrevista conversamos co humorista galego, Moncho Borrajo, que este domingo estrea o ano subíndose ao escenario de A Fundación de Pontevedra. Ademais, como regalo adiantado de Reis, convertemos a radio nun conto coa visita de Carmen Quinteiro.