Más de Uno Pontevedra 04/11/2020

Abrimos o programa repasando a actualidade do día e buscando a previsión metereolóxica para as vindeiras horas. No tempo da entrevista, convidamos á delegada da Xunta en Pontevedra , Luisa Piñeiro. Seguimos en directo a comparecencia do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, co anuncio de novas restricións que entrarán en vigor a partir deste venres ás 15.00 h.