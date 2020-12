Onda Cero Pontevedra

Mas de Uno Pontevedra 02/12/2020

Abrimos o programa coa actualidade do día e con especial atención ás novidades anunciadas polo presidente da Xunta tralo comité clínico. Buscamos a previsión metereolóxica e conversamos coa delegada territorial da Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Hoxe temos cita cos expertos de María Cobián e Asociados e co músico pontevedrés Óscar Ibáñez. Como cada mércores, botamos "o peche" coa voz de Carmen Quinteiro: unha pequena historia escondida entre as páxinas dun libro.