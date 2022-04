O concello de Soutomaior centro vivirá con intensidade a Feira do Libro. Nesta ocasión, as casetas estarán instaladas ata o sábado, 23 de abril, no corazón do municipio, na Alameda Tallo Río. Máis de oito puntos de exposición, venda e encontro con autores forman parte da edición deste ano da Feira do Libro, en Soutomaior.

(Comentamos esta interesante cita con Fátima Vidal, concelleira de Educación de Soutomaior).