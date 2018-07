La Xunta cederá las principales travesías de la ciudad

La Xunta cuenta con varios tramos de carretera en el núcleo urbano de Ourense. Suman unos siete kilómetros. De tenerlos a punto se encarga la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), mediante los contratos de conservación integral.

Además, la Xunta tiene la titularidad de otros tramos que son conservados y explotados por el Concello de Ourense, en virtud de los compromisos asumidos por ambas administraciones mediante un convenio firmado en el 2008. Se trata de las avenida de Zamora, As Caldas y Buenos Aires; las calles Coruña y Pena Trevinca; Progreso, Arnoia, Velázquez, Bispo Lourenzo, Pena do Vado y calle del Seminario. Son algunas de las principales travesías de la capital. Según la consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, la AXI ejecutó actuaciones de acondicionamiento, mientras que el Concello de Ourense se comprometió a asumir la explotación, mantenimiento y conservación de estas travesías. No obstante, la Xunta tiene previsto materializar el cambio de titularidad de estas calles a favor del Ayuntamiento ourensano en un breve plazo de tiempo.