O TSXG anula a RPT que aprobou o Concello de Ou Carballiño en 2008

O Tribunal Superior de Xustiza anula a oferta de emprego público que fixo o Concello de Ou Carballiño no ano 2008. O xuíz estimou o recurso contencioso administrativo interposto pola Confederación Intersindical Galega (CIG) anulando o acordo da alcaldía "por resultar contrario a dereito".



O entón alcalde do Concello de Carballiño, Carlos Montes, convocou, entre outros, ao sindicato a unha reunión da Mesa Xeral de Negociación para o día 5 de xuño de 2008, co obxecto de someter a negociación a Oferta de Emprego Público. A convocatoria ía acompañada dunha proposta da que resulta que a oferta concretábase en 9 prazas de persoal funcionario e 28 de persoal laboral.



Do acta da reunión resultou que o representante presente do sindicato interveu opúxose á oferta indicando que non resultaba motivado porque se sacaban unhas prazas e outras non.



Polo sindicato presentáronse alegaciones incidiendo en que a OPE era un acto derivado da RPT, polo tanto estaría afectado da nulidad que afecta a esta, que non existiu verdadeira negociación senón entrega de documentación, e cualificou de listado de emprego a proposta entregada e que inclúen maior número de prazas que vacantes reflectidas na RPT, xa que nesta sumaban 8 e na oferta contíñanse 28.



Por Decreto da Alcaldía de xuño de 2008 aprobouse a OPE cun total de 28 prazas de persoal laboral e 9 de funcionario, pero agora o TSXG declara a nulidad da RPT por ausencia de auténtica negociación. O actual alcalde, Argimiro Marnotes, prevé levar esta sentenza á próxima mesa de negociación que será pronto para impedir que algo así volva suceder, e negociar os máximo posible. Di que non sabe a cantos empregados afecta.