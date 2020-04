Presas critica a inacción do goberno galego ante o sucedido no corpo de bombeiros

O BNG criticou a inacción do cogoberno municipal e o executivo galego ante a falta de probas no corpo de bombeiros. A formación nacionalista cualificou de escándalo que a plantilla tiveran que facer as probas na privada e adiantou que pedirá explicacións á Xunta de Galiza.

Hai unha semana coñecíase que un bombeiro de Ourense daba positivo tras mostrar síntomas da covid-19. Nese momento, o BNG instou tanto ao goberno municipal como a Xunta de Galiza a facer probas masivas a toda a plantilla do corpo de bombeiros alegando que era “un servizo esencial” para a cidadanía e xa arrastraban un cadro de persoal moi escaso.

“É inadmisíbel que non se fixera a proba desde a administración galega a todos os bombeiros deste parque” sinalou a representante do BNG, Noa Presas. Continuou explicando que é un servizo esencial que vela pola seguridade de milleiros de ourensáns e demóstrase que “sigue habendo unha convivencia do PP coa sanidade privada. Non hai unha intervención pública real nos laboratorios privados” afirmou Presas aludindo á situación de alarma decretada polo goberno.

Presas adiantou que desde a formación nacionalista pedirán explicacións na Deputación Permanente do Parlamento de Galiza. Alegou tamén que é inadmisible que, tendo a capacidade para que a sanidade e os laboratorios privados pasen neste momento a intervirse por parte do executivo galego, estes centros estean obtendo lucro na crise sanitaria coa realización destas probas.

Bombeiro de Ourense saindo de facer as pruebas do Covid-19 de Centro Médico El Carmen / CCOO Bombeiros ourense

Inacción do cogoberno municipal

Despois do primeiro positivo nun “cadro de persoal moi escaso” no corpo de bombeiros, a formación nacionalista tamén instou ao cogoberno municipal a exercer a presión ao goberno galego para garantir o acceso ás probas para o conxunto dos bombeiros do parque de Ourense. “É inaceptábel que unha semana despois do primeiro positivo non se tiveran feito probas a todo o persoal e se potencie un escenario no que sería posíbel un contaxio total da plantilla sabendo que non é doada a súa substitución. Son un servizo esencial para a cidadanía ourensá e ao novo facer as probas tamén estamos poñendo en risco ao conxunto da cidadanía” sianlaron desde a organización nacionalista.